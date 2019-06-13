Kırımlı Aslanbey İlkokulu'nda "Robotik Kodlama Atölyesi" kuruldu

Fatih
ilçesindeki Kırımlı
Aslanbey İlkokulu, 25 Nisan'da İstanbul
'da gerçekleştirilen "Araştırmada Yenilikler Konferansı"ndan elde edilen gelirle "Robotik Kodlama Atölyesi"ne kavuştu.Ipsos
şirketi tarafından 25 Nisan'da düzenlenen konferansa katılmak isteyen vatandaşlar, "Bütün Çocuklar Bizim Derneği"ne bağışta bulunarak Balat semtindeki ilkokula "Robotik Kodlama Atölyesi" kazandırdı.Türkiye
'ye sığınan kişilerin, Romanların ve iç göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü ilkokuldaki atölyenin açılışına şirket ve dernek yetkilileri ile ilkokul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Ayrıca, konferans geliriyle okulun 100 öğrencisinin yaz okuluna katılması da sağlanacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ipsos Türkiye CEO
'su Sidar Gedik, sivil toplum kuruluşlarının varlığının önemine dikkati çekti.
Sivil toplum kuruluşlarıyla güçlerin birleştirilmesiyle güzel eserler ortaya çıkabildiğini belirten Gedik, "Çocukların hayal etmesi, üretmesi, hoşça vakit geçirmesi, eğlenmesi ve öğrenmesine vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bu projeyi hayata geçirmemizi sağlayan konferansımızın katılımcılarına da ayrıca teşekkürlerimizi tekrar iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AAistanbul
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