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Kirin 985 Chipset Tanıtıldı, İşte Yeni İşlemcinin Özellikleri

Huawei, yeni üst seviye Hisilicon Kirin chipset'ini duyurdu. Kirin 985 chipset, başka bir 5G destekli işlemci ve Huawei'nin 5G işlemci sayısını üçe çıkarıyor.

15.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:53
Kirin 985 Chipset Tanıtıldı, İşte Yeni İşlemcinin Özellikleri
Huawei , yeni üst seviye Hisilicon Kirin chipset'ini duyurdu. Kirin 985 chipset, başka bir 5G destekli işlemci ve Huawei'nin 5G işlemci sayısını üçe çıkarıyor. Diğer iki işlemci yakın zamanda duyurulan amiral gemisi Kirin 990 5G ve orta sınıf Kirin 820 5G işlemci. Honor 30 telefona güç veren Kirin 985 işlemci özellikleri ile etkiliyor. Kirin 985 chipset özellikleri, Snapdragon 865 ile karşılaştırması haberimizde.

Kirin 985 vs Snapdragon 865

Yeni Kirin 985, üst seviye bir işlemci ancak Kirin 990 5G işlemci kadar güçlü değil. TSMC'nin 7nm süreci kullanılarak üretilmiş ve eklenti olmadan tek çipli 5G temel bant çözümünü entegre ediyor. 2G/ 3G/ 4G/ 5G ağ standartlarını ve NSA/ SA 5G çift modu destekliyor. Teoride maksimum 1277Mbps hızda indirme, 173Mbps hızda yükleme sunuyor. Snapdragon X55 modemli Snapdragon 865 işlemciye kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha yüksek hızda indirme, yüzde 75 daha yüksek hızda yükleme sunuyor. Yeni işlemcinin yüksek hızlı senaryolar için özel olarak optimize edildiği söyleniyor. Örneğin, indirme hızı saatte 90km hızla 589Mpbs, yükleme hızı da 63Mpbs'e ulaşabiliyor. Snapdragon X55 modemini barındıran Snapdragon 865 chipset'e kıyasla indirme hızında yüzde 31, yükleme hızında yüzde 37 daha hızlı bir işlemci.

Kirin 985 işlemci ayrıca yüksek enerji verimliliğine sahip. Huawei, 5G ağır yük ve hafif yük senaryoları altında güç tüketiminin sırasıyla 504mA ve 291mA olduğunu söyledi. Çinli şirket, bu enerji verimliliği oranının Snapdrahon X55'li Snapdragon 865 işlemcinin yaklaşık 1.5 katı olduğunu iddia etti.

Kirin 985 İşlemci Özellikleri

Mimari açıdan Kirin 985 işlemci, sekiz çekirdeğe (bir büyük çekirdek, üç orta çekirdek ve dört küçük çekirdek) sahip. Huawei, çekirdeklerin detaylarını açıklamadı ancak AI benchmark, Kirin 985'in 2.58GHz hızda çalışan tek Cortex-A76 işlemci, 2.4GHz hızda çalışan üç Cortex-A76 işlemci, 1.84GHz hızda çalışan dört Cortex-A55 çekirdekten oluştuğunu listelemişti. İşlemci, ayrıca sekiz çekirdek Mali-G77 GPU ve çift çekirdek NPU API birimi ve ISP 5.0 görüntü birimi taşıyor.

Resmi açıklamaya göre Kirin 985, 5G ağ performansı, çift SIM 5G kullanımı için yeterli. İşlemci ayrıca 5G. anti parazit özelliği, 5G düşük gecikme süresi, 5G enerji verimliliği ve 5G yüksek hızlı sahne performansı sunuyor.

Kirin 985 Kullanan Telefonlar

Kirin 985 işlemci kullanan ilk telefon Honor 30 oldu. Honor 30 ve 30 Pro Plus, Kirin 990 işlemci kullanıyor. Huawei Nova 7'nin de Kirin 985 işlemci ile gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Huawei, Teknoloji
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