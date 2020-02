Kirk Douglas kimdir? Kirk Douglas filmleri ve dizileri

Oyuncu Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas, 1916 yılında New York'ta doğdu. Asıl adı Issur Danielovitch Demsky şeklindedir. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığından birçok işte harçlık çıkarmak için çalışmıştır. Kirk Douglas filmleri, ailesi...

KİRK DOUGLAS KİMDİR?

Douglas, 9 Aralık 1916 tarihinde Amsterdam, New York'ta dünyaya geldi. Anne ve babası Beyaz Rusya sınırları içerisindeki Gomel kentinden göç eden Rus Yahudileriydi. Babasının kardeşi ilk olarak göç ederek Demsky soyadını aldı ve sonrasında Douglas'ın ailesi de aynı soyadını benimsedi. Maddi durumu iyi olmadığından birçok işte çalıştı. Lise yıllarında piyeslerde rol aldı ve böylelikle aktör olmak istediğini fark eder.

St.Lawrence Üniversitesine girer ve burs alır. Aldığı burs parasını geri ödemek için temizlikçilik ve bahçevanlık yapar. Festivallerde de para karşılığı güreş yapar. New York Drama Sanatları Akademisinde yeteneği keşfedilir ve özel bir öğrenim bursu verilir. Mezun olduktan sonra Broadway'de ilk rolünü aldı.

SINIF ARKADAŞI DİANA DİLL İLE EVLENİR

ABD'nin 2. Dünya Savaşında olduğu sırada 1941 - 1944 yılları arasında orduda görev alır. Bir dönem aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Diana Dill'i Life dergisi kapağında görür ve onunla evleneceğini açıklar ve 1943 yılında evlenirler. Evliliklerinden 1944 yılında Michael Douglas dünyaya gelir, çift ise 9 yıl sonra ayrılırlar.

YAPIM ŞİRKETİ KURAR

Savaştan sonra Douglas New York'a döner ve radyo tiyatrosunda iş bulur. Arkadaşı Lauren Bacall sayesinde birkaç filmde rol alır ve beğenilir. Film ve dizilerdeki rollari öenmli hale gelir. Sekizinci filmi Champion'da bir boksörü canlandırır ve artık rollaeri genellikle bu şekilde olur. Bir süre sonra annesinin adıyla Bryna Yapım şirketini kurar.

Douglas, 1950 ve 1960'lı yıllarda en popüler kadın oyuncularla oynama fırsatı yakalar. İlk oynadığı film, 1946 senesinde The Strange Love of Martha Myers'tır. 1 yıl sonra Robert Mitchum ve Rhonda Fleming ile Out of the Past'i çevirdi. 1951 senesinde ünlü Yönetmen William Wyler'ın Detective Story adlı Suç, Gerilim filminde oynamıştır. 1952'de Howard Hawks'ın The Big Sky adlı Dram-Western yapıtında yer aldı Yine aynı yılda Vicente Minnelli'in The Bad and the Beautiful filminde baş rolde bulundu. 1954 senesinde Yazar Jules Verne'nin Denizler Altında 20 bin Fersah adlı uyarlama filminde çalışmıştır. 1955'te Yönetmen King Vidor'un Man Without Star filminde, 1956'da Vicente Minnelli'nin Lust For Life filmlerinde oynamıştır. Kovboy filmlerinin vazgeçilmez ismi olmuştur.

ÖZEL OSCAR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Douglas, Spartacus (1960) filminde hem oyuncu hem de yapımcıdır. Filmin yönetmeni Paths of Glory filminde beraber çalıştıkları Stanley Kubrick'dir. Yönetmen olarak ilk denemesi Scalawag (1973), beklendiği gibi olumlu eleştiriler almaz.

Champion, The Bad and the Beautiful ve Lust for Life filmleri ile üç kez Oscar ödülüne aday gösterilen aktör 1996 yılında aldığı sinema sanatına 50 yıllık katkı özel Oscar ödülü hariç bu ödülü kazanamamıştır. Ayrıca kendisine 1981 yılında Başkanlık Özgürlük Ödülü, 1985 yılında Fransız Lejyon Donör nişanı ve 2001 yılında Ulusal Sanat Madalyası verildi.

KALP KRİZİ SONUCU KONUŞMA YETİSİNİ KISMEN KAYBETTİ

Ünlü oyuncu, 1943 yılında Diana Dill ile evlendi ve bu evlilikten aktör Michael Douglas ve yapımcı Joel Douglas dünyaya geldi. Çift 1951 yılında boşandı. Douglas sonra 1954 yılında Anne Buydens ile evlendi. Yapımcı Peter Douglas ve aktör Eric Douglas dünyaya geldi. Eric Douglas 2004 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti. Douglas 1996 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında konuşma yetisini kısmen kaybeder. 5 Şubat 2020 tarihinde Beverly Hills, Kaliforniya'da bulunan evinde 103 yaşındayken öldü.

FİLMLERİ

The Strange Love of Martha Ivers (1946)

Out of the Past (1947)

Mourning Becomes Electra (1947)

I Walk Alone (1948)

The Walls of Jericho (1948)

My Dear Secretary (1949)

A Letter to Three Wives (1949)

Champion (1949)

Young Man with a Horn (1950)

The Glass Menagerie (1950)

Along the Great Divide (1951)

Ace in the Hole (1951)

Detective Story (1951)

The Big Trees (1952)

The Big Sky (1952)

The Bad and the Beautiful (1952)

The Story of Three Loves (1953)

The Juggler (1953)

Act of Love (1953)

20,000 Leagues Under the Sea (1954)

The Racers (1955)

Ulysses (1955)

Man Without a Star (1955)

The Indian Fighter (1955)

Lust for Life (1956)

Top Secret Affair (1957)

Gunfight at the O.K. Corral (1957)

Paths of Glory (1957)

The Vikings (1958)

Last Train from Gun Hill (1959)

The Devil's Disciple (1959)

Strangers When We Meet (1960)

Spartaküs (1960)

Town Without Pity (1961)

The Last Sunset (1961)

Lonely Are the Brave (1962)

Two Weeks in Another Town (1962)

The Hook (1963)

The List of Adrian Messenger (1963)

For Love or Money (1963)

Seven Days in May (1964)

In Harm's Way (1965)

The Heroes of Telemark (1965)

Cast a Giant Shadow (1966)

Is Paris Burning? (1966)

The Way West (1967)

The War Wagon (1967)

Once Upon a Wheel (1968) (belgesel)

A Lovely Way to Die (1968)

The Brotherhood (1968)

The Arrangement (1969)

There Was a Crooked Man... (1970)

To Catch a Spy (1971)

The Light at the Edge of the World (1971)

A Gunfight (1971)

A Man to Respect (1972)

Scalawag (1973)

Posse (1975)

Jacqueline Susann's Once Is Not Enough (1975)

Holocaust 2000 (1977)

The Fury (1978)

The Villain (1979)

Saturn 3 (1980)

Home Movies (1980)

The Final Countdown (1980)

The Man from Snowy River (1982)

Eddie Macon's Run (1983)

Tough Guys (1986)

Oscar (1991)

Veraz (1991)

A Century of Cinema (1994) (belgesel)

Greedy (1994)

Diamonds (1999)

It Runs in the Family (2003)

Illusion (2004)