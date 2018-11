- Kırk Gözeli şelalede tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:30



- Kırk Gözeli şelalede tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldıTomara Şelalesi Tabiat Parkını bu yıl 175 bin kişi ziyaret ettiİşletmeci Baki Kara: "2019 yılında hedefimiz 250 bin ziyaretçi"GÜMÜŞHANE - Gümüşhane 'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içinde bulunan ve dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi Tabiat Parkında sezon sona erdi. Önceki yıllarda 20 binlerde olan ziyaretçi sayısı bu yıl 175 bine ulaştı. Bahar mevsimiyle birlikte artan su debisiyle büyüleyen görüntüler oluşturan, dere yatağının oluşturduğu vadide yeşillikler içinde köpük şeklinde akan suyun oluşturduğu sesin kuş sesine karıştığı Tomara Şelalesinde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı.Şehrin ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarından birisi olan ve geçtiğimiz yıllarda hem Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü hem de işletmecinin yaptığı yatırımlarla bambaşka bir çehreye bürünen tabiat parkı yörede "Kırk Gözeler" adıyla biliniyor.Dağın yamacından çıkan 40 ayrı kaynağın yaklaşık 15 metre metreden yatağına döküldüğü Tomara Şelalesinin suyunun bugüne kadar kesildiği ve kuruduğu da görülmedi.Efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi Tabiat Parkında son 2 yılda yapılan yatırımların ardından yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından birisi haline gelirken önceki yıllarda 20-25 bin arası ziyaretçi sayısı bu sezon 175 bine yükseldi.Tomara Şelalesi Tabiat Parkının işletmecisi Baki Kara, 2017-2018 sezonunu tamamladıklarını, sezon içerisinde Tomara Şelalesi Tabiat Parkının tüm zamanların rekorlarını kırarak 175 bin ziyaretçi sayısına ulaştığını söyledi.20 binlerden 175 bineGeçtiğimiz yıllarda 20 binlerdeki ziyaretçi sayısının kamu ve özel sektör yatırımlarının tamamlanmasıyla rekor üzerine rekor kırdığını ifade eden Kara, "Önceki yıllarda ziyaretçi sayıları 20 binlerdeydi. Devlet-millet işbirliğinin en yüksek düzeyde gösterildiği tabiat parkında kamu yatırımları 16 aylık zaman diliminde gerçekleştirildi. Özel sektör olarak işletme yatırımlarımızla birlikte alt ve üst yapı eksiklikleri giderilmiş oldu ve bunun ardından ilgi odağı olmaya başladı" dedi.2018 turizm sezonunda 24 Haziran seçimlerinin olması nedeniyle Temmuz sonuna kadar 75 bin ziyaretçi ağırladıklarını, Kurban Bayramı döneminde özellikle 9 günlük resmi tatilde 44 bin ziyaretçi ağırladıklarını hatırlatan Kara, "1 Ağustos'tan bugüne kadar da 100 bin ziyaretçi ağırlamış olduk. Toplamda 175 bin ziyaretçi rakamına bu yıl ulaştık ki bu da tüm zamanların rekoru oluyor" diye konuştu."Tomara 2023'te Doğu Karadeniz 'in parlayan yıldızı olacak"Ziyaretçilerin ilgisinde yapılan yatırımların çok ciddi etkisi olduğunu kaydeden Kara, "Tomara bölgede adından söz ettiren ve her gelenin bir kez daha gelmek istediği, her gidenin eşine, dostuna, komşusuna tavsiye ettiği bir mekan haline geldi. Tomara Şelalesi Tabiat Parkı önceki dönem Valimiz Okay Memiş 'in bizlere koyduğu 200 bin ziyaretçi hedefine çok yaklaştı" ifadelerini kullandı.2019 sezonunda Tomara Şelalesi Tabiat Parkına 250 bin ziyaretçi hedefi koyduklarını ifade eden Kara, "Bugüne kadar yapılan özel ve kamu yatırımlarının tamamlanmasıyla 2019 yılı Tomara için sosyal altyapının daha çok yapılacağı sezon olacak. Ziyaretçilerimizin sabahtan akşama kadar vakitlerini dolu dolu geçireceği güzel işler planlıyoruz. Çocuğundan gencine, yaşlısından kadınına, her kesime hitap eden sosyal donatılar ve etkinlikler orada yer alacak. İnşallah bunları devletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Tomara 2023'te Doğu Karadeniz'in parlayan yıldızı olacak" ifadelerini kullandı.Tomara Şelalesinin efsanesiTomara şelalesiyle ilgili yörede en çok anlatılan efsane ise şöyle: "Seydibaba Köyü çobanı, kendi kendine sürüyü otlatıyormuş. Öğlen saatlerinde sürüyü götürüp ıssız yerde yatırıp, abdestini alır, namazını kılarmış. Köylü, sürüyü susuz bırakıyor diye çobanı, dava etmiş. Bir gün, çobanı gizlice takip etmişler. Tam öğle zamanı çoban yine sürüyü aynı ıssız yere indirmiş. Elindeki değneğini toprağa vurmuş. Çıkan sudan kendisi abdest alıp namazını kılmış, sürü de suyunu içmiş. Çoban namazını kıldıktan sonra bakmış ki köylü kendini seyrediyor. Buna çok kızan çoban kavalını bir tarafa, bıçağının kılıfını bir tarafa savurmuş. Biri düşmüş Tomara Şelalesi'ne, diğeri de Çamoluk ilçesinin Mindaval köyüne. Kaval ile bıçağın kınının düştüğü yerden sular fışkırmış. Kırk ayrı yerden su çıkan Tomara Şelalesi'nin diğer bir adı da 'Kırk Gözeler' olarak günümüze kadar gelmiş.