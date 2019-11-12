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"Kırk Hadis" sergisi sanatseverlerle buluştu

Hattat Hüseyin Kutlu'nun öğrencileri tarafından yazılan levhalardan oluşan "Kırk Hadis" sergisi açıldı.

12.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:51
Hattat Hüseyin Kutlu'nun öğrencileri tarafından yazılan levhalardan oluşan "Kırk Hadis" sergisi açıldı.
Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu'ndaki açılışa, iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
Hüseyin Kutlu tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde klasik üslupla hazırlanan sergide 18 hattat ve 21 müzehhibin üretimleri yer alıyor.
Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle açılan sergi, Hz. Muhammed'in tüm dünyaya iyilik yayan, doğru davranışları teşvik edici hadisi şeriflerinden ilhamla hazırlanan eserlerden oluşuyor.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, açılışta yaptığı konuşmada, hat ve tezhibin, İslami sanatların en önde gelen parçalarından olduğunu söyledi.
"En önemli toplumsal ihtiyaçlara cevap olacak kıymetli hadisler"
Toplumda güzel örneklerin çoğaltılmasına ihtiyaç olduğunu aktaran Ülker, "Sergide yer alan eserlerde en önemli toplumsal ihtiyaçlara cevap olacak kıymetli hadisler yer almakta. Peygamberimizin sözleri ve onun hayata bakışını, toplum için tavsiyelerini bulacaksınız." dedi.
Hüseyin Kutlu da İslam sanatlarının ihya olmadığı ve son zamanlarda bir nostaljiden öteye geçemediği yorumunu yaptı.
Hat levhalarının sadece dekoratif bir unsur olarak bulundurulmaması gerektiğine vurgu yapan Kutlu, "Bugün bizim dünyaya vereceğimiz o kadar tesirli mesajlar vardır ki bunu kendi sanatlarımızla vermeliyiz. Dünyaya mesaj vermeliyiz ve gündemi takip etmeliyiz. Konulu sergiler yapmalıyız. Çünkü kelamın en güzeli, Allah'ın kelamı bizde. İçinde olmayan, bize hitap etmeyecek ne var? Yok. Her şey onda var." ifadelerini kullandı.
Kutlu, konuşmaların ardından "El-emin; samimiyet ve güven" temalı eserlerin detaylarını davetlilere anlattı.
Etkinlikte ayırca, Arapçanın yanı sıra Türkçe, Japonca, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Farsça ve Almanca tercümelerle sergiye paralel olarak hazırlanan "Kırk Hadis" kitabının tanıtımı da yapıldı.
"40 Hadis" sergisi, Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonundan telefonla randevu alınarak 5 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Yıldız Holding, Hüseyin Kutlu, Çamlıca, Güncel

Kaynak: AA


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