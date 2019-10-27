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'Kırk Surat' lakaplı şüpheli jandarmanın takibi ile yakalandı

'Kırk Surat' lakaplı şüpheli jandarmanın takibi ile yakalandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 'Kırk Surat' lakaplı şüpheli, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet de ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalandı.

27.10.2019 02:00
'Kırk Surat' lakaplı şüpheli jandarmanın takibi ile yakalandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 'Kırk Surat' lakaplı şüpheli, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet de ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 140 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2011 yılından itibaren "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında "Aranıyor" kaydı bulunan, 8 yıldır sürekli kılık değiştirerek firari olan N.K. isimli şahıs, nokta operasyonla gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Lice ilçesi Yorulmaz Köyü içerisinde belirlenen yerde 25 Ekim 2019 Cuma günü yapılan Şehit Jandarma Astsubay Üst çavuş Seçkin ÇİL-03 operasyonunda, N.K. isimli firari şahıs, bahse konu evin içerisindeki saklandığı dolapta, yanında bulunan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalanmıştır. Aynı köyde yapılan aramada, 4 jelikan bidon içerisindeki satışa hazır 140 kilogram esrar ele geçirilmiş olup, ele geçirilen uyuşturucu madde, tabanca ve av tüfeği muhafaza altına alınmış, firari N.K. isimli şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.
'Kırk Surat' lakaplı şüpheli jandarmanın takibi ile yakalandı

Lice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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