Kırk Yalan Filmi

Edirne
'de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç
adam hayatını yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin'in sürekli yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak bulur. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime'nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar'a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin'in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil’i, asosyal kitap kurdu Koray’ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler. Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kırk Yalan' film
inin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Uğur, Sinan Bengier, Hakan Meriçliler, Ferdi Sancar, Timur Acar gibi isimler yer alıyor. Yönetmen :
Hamdi AlkanOyuncular:
Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Sinan Bengier, Ferdi Sancar, Hakan Meriçliler, Ataberk Doğan, Melis Sabah, Zeynep AlkanFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Kırk YalanYapımcı Firma:
Erdi YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
20.12.2019 Kırk Yalan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.