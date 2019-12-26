Kırk yalan filmi ekibi İzmir'e geliyor

İzmir Optimum Alışveriş Merkezi'nde 27 Aralık'tagerçekleşecek İzmir galasına filmin yönetmeni Hamdi Alkan ve başrol oyuncuları Timur Acar, Ferdi Sancar ve Melis Sabah katılıyor. Senaryosunu ve yapımcılığını Rüyhan Duralı'nın yaptığı Kırk Yalan filminin yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan'ın oturuyor.

Bir Trakya komedisi olarak vizyonagiren filmin İzmir özel gösterimi Optimum'da yapılacak .Film ekibi bu kez 19.00'da hayranlarıyla biraraya gelecek. Seyirci ile buluşmanın ardından ise ekip 19.30'da İzmir Optimum Cinemaximum salonlarında filmi sinemaseverler ile birlikte izleyecek.

Ünlü komedyen Hamdi Alkan'ın yönettiği başrollerini Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ataberk Doğan, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Ceren Taşçı, Melis Sabah, Hakan Meriççiler, Sinan Bengier ve Zeynep Alkan'ın paylaştığı film yeni yıl öncesi sinemaseverleri kahkahalara boğacak.

FİLMİN KONUSU

Edirne'de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin'in sürekli yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak bulur. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime'nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar'a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin'in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil'i, asosyal kitap kurdu Koray'ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler.