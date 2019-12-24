Haberler » Güncel » Kırk Yalan'ın galası 39 Burda'da - Haber

Kırk Yalan'ın galası 39 Burda'da

"Kırk Yalan" filminin oyuncuları hayranlarıyla 39 Burda'da bir araya geliyor.

24.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:32 Kırk Yalan'ın galası 39 Burda'da
"Kırk Yalan" filminin oyuncuları hayranlarıyla 39 Burda'da bir araya geliyor.

Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, Hamdi Alkan'ın yönettiği Kırk Yalan filminin 'daki gala buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Filmin galası 25 Aralık Çarşamba günü saat 19.45'te gerçekleşecek. Başrollerini Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ataberk Doğan, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Ceren Taşçı, Melis Sabah, Hakan Meriççiler, Sinan Bengier ve Zeynep Alkan'nın paylaştığı filmin oyuncuları, gösterim öncesi saat 19.15'te sinema tutkunlarıyla söyleşi yapacak. Macera komedi türündeki "Kırk Yalan" 2020 yılının da en eğlenceli filmlerinden biri olmaya aday görünüyor. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Hamdi Alkan, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:36   Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haber
20:36   Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Haber
20:36   Irak'ta protestocuların talebi "yeni seçim yasası" meclisten geçti - Haber
20:35   Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı - Haber
20:34   Tufanbeyli ilçesindeki okullarda eğitime ara verildi - Haber
20:08   Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
24.12.2019 20:45:11