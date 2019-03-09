Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, kentte 40 yıldır kimsenin cesaret edemediği alt yapıyı yenilediklerini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile Ankara
Caddesi ve Ahi Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret eden Bahçeci, esnaf ve iş insanlarını dinledi.
Ziyaretlerinde konuşan Bahçeci, 10 yıllık görev sürelerinde şehrin nüfusunun 98 binden 140 bine ulaşmış olmasının yanı sıra yapılan projelerle kentin ciddi oranlarda geliştiğini anlattı.
Kentin temel problemlerinin çözüldüğünü vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:
"Kırk yıldır kimsenin cesaret edemediği alt yapıyı yeniledik. Üç beş yılda, on yılda yollarımız ve kaldırımlarımız bozuluyordu. Şehirde altı çürük olan bir yere üstüne ne yaparsanız yapın kısa bir süre sonra bozulur, biz sabırlı bir şekilde şehrimizin bütün alt yapısını çözdük. Milletin her kuruşuna değer vererek çalışıyorsanız, milleti seviyorsunuz demektir. Yaptığımız bütün işleri paylaşıyoruz, istişare ediyoruz, paylaşmadan yapmıyoruz. Meydanı olmayan bir şehir olur mu?. Mitinglerimizi, bayramlarımızı yollarda yapıyorduk çok şükür Kırşehir, Türkiye
'de en güzel meydanı olan bir il artık. Kırşehirliler kendine hizmet edenle, laf üretenlerin farkında. Bu şehre on yılda Kent Park gibi Türkiye'de çok nadir bir yeşil alanı kazandırdık. Biz Kırşehir'de maaş bile ödeyemeyen, borçlu bir bir belediyeyi, yatırım yapan, geleceğine emin adımlarla ilerleyen bir belediyeye dönüştürdük."
Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA