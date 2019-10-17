Haberler » Güncel » Kırka'daki ülkücü gençlerden asker abilerine selam

Kırka'daki ülkücü gençlerden asker abilerine selam

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesindeki Ülkü Ocağı üyesi gençler, Mehmetçiğe asker selamı ile sevgilerini, desteklerini gösterdiler.

17.10.2019 13:41Kırka'daki ülkücü gençlerden asker abilerine selam
Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesindeki Ülkü Ocağı üyesi gençler, Mehmetçiğe asker selamı ile sevgilerini, desteklerini gösterdiler.

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere selam gönderen Kırkalı ülkücü gençler, hep bir ağızdan "Biz de askeriz, askerimizin yanındayız" diye haykırdılar. Kırka Ülkü Ocağı Başkanı Osman Korkmaz; "Ocağımızdaki eğitim faaliyetlerimizden sonra Suriye'de vatanımızın bekası için mücadele eden kahraman askerimize, genç kardeşlerimizle beraber asker selamıyla onları hatırladık ve dua ettik, gençliğimizle beraber her zaman hazır asker olarak her koşulda desteğe hazırız" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kırka, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu
16:40 İzmir'de kaçak akaryakıt yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi
16:40 Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi
16:35 KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa: "Biz kapalı kapılar ardında eğitim veren değil, sektörle iç içe...
16:40 Mersin'de FETÖ operasyonu: 49 gözaltı
16:39 MAHKEME KARAR VERDİ UBER ARAÇLARI SATIŞA ÇIKTI
16:34 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "İmkanlarımızı seferber ederek çıtayı yukarılara taşıyacağız"
17.10.2019 16:40:54