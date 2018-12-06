Kırka Maden Camisi'nde Sabah Namazı Buluşması

06 Aralık 2018 Perşembe 15:19



06 Aralık 2018 Perşembe 15:19

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde sabah namazı buluşması düzenlendi.Buluşma, Seyitgazi Müftüsü Sait Dizen ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Kırka Maden Camisi'nde gerçekleştirildi. Program sabah namazının kılınmasının ardından Kırka Mahallesi ve çevre mahallelerde görevli imam-hatiplerimiz tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, tekbir ve salavatlarla başladı. Namaz sonrası Seyitgazi İlçe Müftüsü Dizen, vatandaşlara "Namaz" konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Dizen, sohbetinde; "Rabbimizin bize sayısız nimetleri vardır. Bunları saymakla bitirmemiz mümkün olmadığı gibi bunun karşılığında Rabbimiz bizden ibadet ve özellikle de namazı kılmamızı istemektedir. Bizler de kulluk bilincinde olmalı ve namazlarımızı eda etmeliyiz" diye belirtti.Program sonunda katılanlara süt ve poğaça ikram edildi. - ESKİŞEHİR