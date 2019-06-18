Eskişehir
'in Seyitgazi
ilçesi Kırka
mahallesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.
Kırka mahalle muhtarlığı öncülüğünde Kırka'daki çiftçiler tarafından organize edilen yağmur ve şükür duasına; Seyitgazi Belediyesi
tarafından da destek verildi. Kırka kapalı pazar yerinde gerçekleşen yağmur ve şükür duasına, Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek
, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe
, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, Seyitgazi'ye bağlı Mahalle Muhtarları, civar mahalle ve Kırka halkı katıldılar. - ESKİŞEHİR