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Kırka polisi yaşlıların maaşlarına evlerinde teslim ediyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

31.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:24
Kırka polisi yaşlıların maaşlarına evlerinde teslim ediyor
Eskişehir 'in Seyitgazi ilçesindeki "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Seyitgazi Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" maaş günlerinin gelmesinden dolayı vatandaşlara bir bir ulaşarak maaşlarını evlerinde teslim ettiler. Kırka mahallesinde görev yapan polis memurları tarafından dağıtılan maaşları alan vatandaşların memnuniyetlerini dile getirdiler.

Seyitgazi Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde gelen tüm talepleri değerlendiriyor, en hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturuyoruz. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları sebebiyle sokağa çıkamayan tüm vatandaşlarımızın temel gıda talepleri, sağlık hizmeti talepleri, emekli maaş çekim işlemleri durmaksızın devam ediyor. vatandaşlar her hangi bir istek doğrultusunda 7/24 Lütfen evlerinizde kalın, tüm talep ve ihtiyaçlarınız için 112, 155, 156 ve 0539 434 00 26 numaralı Vefa Sosyal Destek Hattından bizlere ulaşabilirler"diye belirtildi.

Kırka'da ikamet eden Kemal Taşçıoğlu; "Devletimizden Allah razı olsun, ayağımıza kadar geliyor çok şükür bizler çok iyiyiz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyitgazi, Eskişehir, Kırka, Güncel
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