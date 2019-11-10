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Kırka Spor Kulübü'nden Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırka Spor Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.

10.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:05Kırka Spor Kulübü'nden Ataç'a ziyaret
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç'ın amatör spor kulüpleri ile temasları sürüyor. Genel kurul toplantısının ardından göreve seçilen Kırka Spor Kulübü Başkanı Levent ve yönetimi, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Celep, Başkan Ataç'a kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler aktararak, amatör spora verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Amatör spor kulüplerinin spor adına önemli bir rolü üstlendiğini kaydeden Başkan Ataç, konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Celep, Kırka, Güncel

Kaynak: İHA

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