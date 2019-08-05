Kırkağaç Belediye Başkanı Gedüz'den, genç pehlivana tebrik

Kırkağaç
Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde elde ettiği başarıyla baş altına çıkan Necip Al'ı makamında ağırladı.
Genç güreşçi Necip Al, Kurtdereli güreşlerindeki başarısı nedeniyle Kırkağaç'a gurur yaşattı.
Al, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ü makamında ziyaret etti.
Başkan Gedüz ziyarette yaptığı açıklamada, Necip Al'ın elde ettiği başarılarla Kırkağaç'ın gururu olduğunu belirterek, "Necip kardeşimizi ve ailesini tebrik ediyorum. Bu zamana kadar katıldığı bütün güreş müsabakalarında önemli başarılar elde ederek bizleri gururlandırmıştır. Kendisini baş altına çıkmayı başardığı için tebrik ediyor; bundan sonraki turnuvalarda başarılar diliyorum" dedi.