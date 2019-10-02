Haberler » Güncel » Haber

Kırkağaç Belediyesinden "Şefkat Eli" projesi

Kırkağaç Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Şefkat Eli projesini kırsal mahallelerde sürdürüyor.

02.10.2019 10:54Kırkağaç Belediyesinden
Kırkağaç Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Şefkat Eli projesini kırsal mahallelerde sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede hizmetler yapan Kırkağaç Belediyesinin başlatılan Şefkat Eli projesi ile ilçede belirli noktalara konulan giyim kumbaralarına vatandaşlar tarafından bırakılan giysiler, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
Açıklamada, proje ile kullanılabilir giysileri belediye eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Şefkat Eli projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Haftalık olarak boşaltımı yapılan giyim kumbaralarına atılan eşyalar temizlenerek Kırkağaç Belediyesi Kültür ver Sosyal İşler Müdürü Özge Atalay ve kültür personeli tarafından kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Proje, mahallelerdeki vatandaşlardan büyük ilgiyle karşılandı. Aileler, yaptıkları projeden dolayı Kırkağaç Belediyesine teşekkürlerini iletti."

Kırkağaç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:24 AA'nın "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" tamamlandı
17:24 Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor
17:24 Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası
17:24 Beykoz'da orman yangınında kundaklama şüphesi
17:24 Bakan akar: terör belasını ülkemizin gündeminde çıkarmaya kararlıyız (1)
17:23 Tekneleri batan 3 kişi kokain dolu bavullarla sürüklenirken yakalandı
17:23 Hulusi akar milli savunma üniversitesinde konuştu 1