Kırkağaç Cumhur'un Adaylarına Kenetlendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Kırkağaç Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Yaşar İsmail Gedüz, Cumhur İttifakı seçim bürosunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı'nın adayları Manisa'da tek yürek halinde çalışmalarını sürdürüyor. Birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Kırkağaç Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Yaşar İsmail Gedüz ile birlikte seçim bürosunu ziyaret etti. Cumhur'un adaylarına MHP İl Başkan Vekili Mehmet Ödevli, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakkı Seven, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Ulak, MHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Buse Çelik,AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahan, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve parti teşkilatları eşlik etti.

"Cumhurla Taçlandıracağız"

Cumhur'un adayları burada vatandaşlarla tek tek selamlaştıktan sonra seçim bürosunun temsili olarak açılış kurdelesini kesti. Seçim bürosunda vatandaşlara hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "31 Mart akşamı Büyükşehir ve 17 ilçemizi Cumhur İttifakı ile taçlandırılacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler