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Kırkağaç İstasyon Seferleri Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların talebini geri çevirmedi ve Kırkağaç ilçe merkeziyle tren istasyonu arasında otobüs seferlerine başladı.

24.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:10Kırkağaç İstasyon Seferleri Başladı

Yeni otobüs sefer düzenlemesinden memnuniyet duyan Kırkağaçlılar, Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kırkağaç'ta ulaşım seferlerinde düzenlemeye gitti. Kırkağaçlı vatandaşların talebi üzerine yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Kırkağaç ilçe merkezinden TCDD Tren İstasyonu'na otobüs seferleri başlatıldı. Yeni sefer düzenlemesi nedeniyle memnuniyetini bildiren Kırkağaçlılar, taleplerini geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.


Kırkağaç, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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