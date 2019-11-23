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Kırkağaç Kaymakamı Büyükköse minik öğrencileri ağırladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde eğitim veren Hatice Ümmetoğlu Anaokulunun öğrencileri ve anneleri, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'yi makamında ziyaret etti.

23.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:57Kırkağaç Kaymakamı Büyükköse minik öğrencileri ağırladı
'nın ilçesinde eğitim veren Hatice Ümmetoğlu Anaokulunun öğrencileri ve anneleri, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'yi makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Büyükköse minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Ara tatil dönemindeki program kapsamında yer alan ziyaret ile ilgili Kaymakam Büyükköse, öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğrenciler ziyarette meraklarını giderirken, neşeli halleri

de ortaya renkli görüntüler çıkmasına sebep oldu. Küçük öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Büyükköse, Hatice Ümmetoğlu Anaokulu öğrencilerine ve annelerine bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Murat Büyükköse, Hatice Çarpar, Kırkağaç, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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