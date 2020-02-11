Kırkağaç'ta Afetzedelere Altyapı Desteği

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, depremde evleri ağır hasar gören vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliği ile Kırkağaç 'ın Karakurt ve İlyaslar Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar için konteyner montajı yapıldı. Depremzedeler için kurulan konteynerlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı bağlantıları da İçme Suyu ve Kanalizasyon Daireleri Başkanlıkları ekiplerince gerçekleştirildi. Hayata geçirilen çalışma ile MASKİ vatandaşları bu zor günlerinde de yalnız bırakmadı.