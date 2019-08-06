Haberler» Güncel» Haber

Kırkağaç'ta kurbanlıklara ilgi büyük

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber Kırkağaç'ta kurbanlık satışların da hareketli saatler yaşanıyor.

06.08.2019 11:19 Kırkağaç'ta kurbanlıklara ilgi büyük
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber Kırkağaç'ta kurbanlık satışların da hareketli saatler yaşanıyor. Kırkağaçlılar bu yıl sadece koyunlara değil kurbanlık danalara da büyük ilgi gösteriyor.

Kırkağaç'ta satışa sunulan kurbanlık danalara gösterilen ilgi besicilerin yüzünü güldürüyor. 1500 TL'den başlayan hisselerle kurban satışı yaptıkları söyleyen Arif Balkan ise üretici, özellikle kurbanlık danaların satışlarından oldukça memnun olduklarını söyledi.

Balkan, "Uzun yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Anadolu'nun çeşitli illerinden getirdiğimiz hayvanları Kırkağaç'ta satışa çıkardık. Bu yıl kurbanlık danalara olan ilgi bizleri sevindiriyor. Artık satışlarımızda sona geliyoruz. Çok uygun fiyatlarla danaları satışa sunduk. Dana alan vatandaşlarımız için büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Kurbanlıklarımızı 1500 TL'den başlayan hisse fiyatlarıyla satıyoruz. Kurbanlık dana alan vatandaşlarımız kesim yerimizde hisse edildikten sonra temiz bir şekilde etlerini alacaklar. Bekleme sıkıntısı olmadan, hijyenik bir ortamda zaman kaybetmeden, uğraşmadan etlerine kavuşacak olan vatandaşlarımız da bu durumdan oldukça memnunlar. Henüz kurbanlık almayan vatandaşlarımızı mutlaka yerimize bekliyoruz" dedi.

Balkan ayrıca kurbanlık danaların yanı sıra 1300 TL'den başlayan fiyatlarla yine koyunları da satışa sunduklarını söyledi. - MANİSA

Kurban Bayramı, Arif Balkan, Kırkağaç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:41   İzmitli çocuklar bayramda gülümseyecek
11:41   Muş'ta hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi
11:40   La Casa De Papel ile Sosyal Medya'da İspanyol rüzgarı esti!
11:38   "Bireyselleşme şiddet duygusunu körüklüyor"
11:38   Yavru flamingolar için 87 gönüllü gece saat 03.00'te mesai yaptı
11:38   Pamukkale'de kurban kesim yerleri belirlendi
11:38   Bankacılık sektörü dayanıklılık sınavından geçti