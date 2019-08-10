Kırkağaç'ta poşet dağıtımı

Kırkağaç
Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa ve esnafa 12 bin adet kurban poşeti dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamada Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dağıtılan poşetlerin çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.
Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, vatandaşların huzur ve güvenliği için en ufak detayı düşündüklerini belirterek, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da muhtarlarımızın destekleriyle Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın poşet sorunu yaşamaması için şimdiden poşet dağıtımına başladık. Vatandaşlarımız bayram süreci boyunca hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Şimdiden hemşehrilerimin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.