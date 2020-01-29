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Kırkağaç'ta vatandaşlar çadırlarda ve izcilik tesislerinde sabahlıyor

Kırkağaç'ta vatandaşlar çadırlarda ve İzcilik tesislerinde sabahlıyorManisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.

29.01.2020 02:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 02:49
'ta vatandaşlar çadırlarda ve İzcilik tesislerinde sabahlıyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklarda, parklarda çadır kurarak ve ateş yakarak geceyi geçirirken, birçok kişi de İzcilik tesislerinde konaklıyor.
Kırkağaç'taki depremin ardından vatandaşlar sokaklarda, parklarda çadır kurarak ve ateş yakarak geceyi geçirirken, 213 kişi de İzcilik tesislerinde konaklıyor. Bazı kişiler de gençlik merkezinde oyun salonlarında vakit geçiriyorlar.
Kırkağaç'ta vatandaşlar çadırlarda ve izcilik tesislerinde sabahlıyor

Kandilli Rasathanesi, Kırkağaç, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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