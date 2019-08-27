Haberler» Spor» Haber

Kırkağaç'ta yaz kurslarına katılan öğrenciler sertifikalarını aldı

Kırkağaç Belediyesi ve Acaridman Spor Kulübü'nün açtığı yaz kurslarına katılan öğrencilere başarı belgeleri törenle verildi.

27.08.2019 17:38 Kırkağaç'ta yaz kurslarına katılan öğrenciler sertifikalarını aldı
Kırkağaç Belediyesi ve Acaridman Spor Kulübü'nün açtığı yaz kurslarına katılan öğrencilere başarı belgeleri törenle verildi.
Kırkağaç Şair Eşref Stadı'ndaki törende öğrenciler, sertifika sevinci yaşadı.
Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, kursiyerleri tebrik ederek, "Çocuklarımıza yönelik bu tarz faaliyetler devam edecek ve her zaman destekçileri olacağız." dedi.
Törene katılan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömür Uyumaz, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Acaridmanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Topukçu da öğrencileri tebrik etti.
Futbol, basketbol, judo, cimnastik, tekvando, yüzme, okçuluk ve voleybol branşlarında açılan kurslara, 440 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Fethi Yaşar, Şair Eşref, Jandarma, Kırkağaç, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:27   Adil rami, can bartu tesisleri'ni gezdi
19:26   Alanyaspor'da ayrılık
19:26   Adil Rami, Ersun Yanal ve ekibiyle tanıştı
19:19   2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Finlandiya: 3 - Fransa: 1
19:16   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
18:59   AEK'da Trabzonspor maçı öncesi şok
18:54   Elazığ İl Özel İdare'de Olcay Orak dönemi