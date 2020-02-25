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Kırkağaç'tan Büyükşehire nezaket ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz ile ilçenin sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ağırladı.

25.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:31Kırkağaç'tan Büyükşehire nezaket ziyareti

Ziyarette 'ın sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki çalışmaları da masaya yatırıldı.

MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Kırkağaç Muhtarlar Derneği Başkanı Erdem Ekin, Kırkağaç MHP İlçe Başkan Yardımcısı Halil Aydoğan, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Alacalar Sulama Kooperatif Başkanı Halil İbrahim İstek ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç'tan oluşan Kırkağaç heyeti, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Yapılan nezaket ziyaretinde, heyeti Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ağırladı. Ziyarette Kırkağaç ilçesinin sorunları dile getirildi ve bugüne kadar olan desteklerinden dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür edildi.


Kırkağaç, Manisa, MHP, Güncel

Kaynak: Bültenler

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