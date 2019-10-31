Haberler » Güncel » Kırkat Göletine 10 bin sazan balığı bırakıldı

Kırkat Göletine 10 bin sazan balığı bırakıldı

Gercüş Belediyesince Keban Barajından getirilen 10 bin sazan balığı Kırkat Göletine bırakıldı.

31.10.2019 15:40Kırkat Göletine 10 bin sazan balığı bırakıldı
Gercüş Belediyesince Keban Barajından getirilen 10 bin sazan balığı Kırkat Göletine bırakıldı.
Gölette düzenlenen programa Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner ve belediye personeli katıldı.
Belediye Başkanı Günaydın, yaptığı açıklamada, 10 bin sazan yavrusunu gölete bırakacaklarını belirterek, "İlçemizde amatör balıkçılığın geliştirilmesi amacı ile buna benzer çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan, yasal avlanma dönemlerinde olta balıkçılığı yaptıkları sürede oltalarına gelen küçük balıkları, üremenin daha hızlı olması için kesinlikle tutmamalarını istiyoruz." dedi.

Hasan Gündüz, AK Parti, Gercüş, Keban, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:20 Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
17:20 Vali Gürel'den Telabyad gazisine ziyaret
17:20 Muğla'daki polis-şüpheli kovalamacası
17:18 Fotosafari ödülleri sahiplerini buldu
17:18 "8. Uluslararası Klarnet Festivali" 12 Kasım'da başlayacak
17:18 Bakan Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
17:16 PETZOO Türkiye 2019
31.10.2019 17:21:48