Kırklaerli Şeytan Deresi'nde Binlerce Balık Öldü

Şeytan Deresi'nde binlerce balık öldü Kırklareli
'nin Babaeski
ilçesindeki Şeytan Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık ölümü yaşandı. Balık ölümleri nedeniyle dereden alınan numuneler incelenmeye gönderilirken, vatandaşlar dere suyunu kullanmaları ve ölü balıkları toplamamaları konusunda uyarıldı.
Babaeski'nin Atatürk
ile Gazi Kemal Mahallesi sınırları içinden geçen Şeytan Deresi'nde, bugün balık ölümleri yaşanmaya başladı. Binlerce balık ölüsü gören vatandaşlar, durumu Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan'ı bildirdi. Özarslan'ın talimatı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şeytan Deresi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ekipler, su ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune alarak, soruşturma başlattı.
Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, konuyu Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
'nde ilettiklerin ve gerekli çalışmanın başlatıldığını söyledi. Özarslan, balık ölümlerine neden olan tesislerin atıkları olması halinde, bu firmaların tespit edilerek, gerekli yasal işlemi yapacaklarını kaydetti.
Atatürk Mahallesi Muhtarı Sevda Uslu, Gazi Kemal Mahallesi Muhtarı Nasıf Alyanak ile Kent Konseyi
Çevre Komisyonu Başkanı Hülya Güder de Şeytan Deresi'ne giderek incelemelerde bulundu. Muhtarlar, geçen yılda derede aynı şekilde balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, olayın geniş kapsamlı araştırılmasını istedi.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Şeytan Deresi'ndeki balık ölümleri nedeniyle belediyeden yapılan anonsla, vatandaşların deredeki ölü balıkları toplamamaları, hayvanlarına dereden su içirilmemeleri ve sebze ve ve meyve bahçelerinin sulamamaları istendi.
Babaeski
, Güncel
Kaynak: DHA