Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarına teşekkür belgesi

Kırklareli
Açık Ceza İnfaz Kurumunda 25 yılını dolduran ve mesleğe yeni başlayan personel, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı
, meslekte 25 yılını dolduran personele teşekkür etmek, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenledi.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Adalet Komisyonu üyesi Cibrail Uğur, Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Akif Sayar, Denetimli Serbestlik Müdürü Emin Özel
, personel ve hükümlüler katıldı.
Yemeğin ardından 25 yılını dolduran ve mesleğe yeni başlayan personele Kapağan tarafından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
imzalı teşekkür belgeleri verildi.
Tüm personele hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Kapağan, görevlerini fedakarca yapmaya devam edeceklerini bildirdi.
Kırklareli
, Güncel
Kaynak: AA