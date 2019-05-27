KIRKLARELİ BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

Kaynak: DHA

KIRKLARELİ'de ailesi ile gittiği piknikte baraj gölüne düşerek kaybolan Deniz Ulutaş'ın(23) cansız bedeni bulundu.Kırklareli'de ailesi ile birlikte Demircihalil Köyü Çağlayan mevkisinde dün pikniğe giden Deniz Ulutaş, bir süre sonra ailesinin yanından ayrıldı. Ulutaş'ın uzun süre dönmemesi üzerine çevrde arama yapan ailesi bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarmanın da yaptığı aramadan bir bir sonuç alınmayınca, gencin baraj gölüne düşmüş olabileceği değerlendirilerek, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç ekipler istendi. Bölgeye giden dalgıç polisler, yaptıkları aramada sabaha karşı Deniz Ulutaş'ın baraj gölünde cansız bedenini buldu. Ulutaş'ın cansız bedeninin bulunması üzerine yakınları sinir krizleri geçirdi. Ulutaş'ın cesedi Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.