Haberler » Güncel » Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kolcular'dan yeni yıl ziyaretleri - Haber

Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kolcular'dan yeni yıl ziyaretleri

Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

01.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:48 Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kolcular'dan yeni yıl ziyaretleri

Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Kolcular, ilk olarak Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görevli polis memurlarının yeni yılını tebrik etti.

Ardından Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle selamlaşan Kolcular, daha sonra hastane, itfaiye ve 112 çağrı merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Kolcular, ziyaretlerinin ardından yaptığı konuşmada, yeni yılın Kırklareli ve Türkiye'ye daha fazla huzur, barış ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.


Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   Bakıcının köpeklere zulmü görüntülendi - Haber
10:31   DHA DIŞ -Times Meydanı'nda 2020 çoşkusu - Haber
10:31   Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı - Haber
10:30   Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden "üç kuvvetli" kutlama (2) - Haber
10:26   Belediye Başkanı Rasim Arı'dan yılbaşı ziyaretleri - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
1.01.2020 10:39:42