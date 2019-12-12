Haberler » Güncel » Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:10Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kesimoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Kesimoğlu, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.
Kesimoğlu, seçkide çok güzel ve birbirinden değerli fotoğrafların olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34 İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haber
10:34 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Haber
10:34 Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi - Haber
10:28 Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü - Haber
10:28 Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:34:28