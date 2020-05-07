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Kırklareli Belediyesi Kovid-19 ile mücadelede günde 200 litre dezenfektan üretiyor

Kırklareli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günde 200 litre dezenfektan üreterek, kamu alanlarını dezenfekte ediyor.

Kırklareli Belediyesi Kovid-19 ile mücadelede günde 200 litre dezenfektan üretiyor
07.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:32
Kırklareli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günde 200 litre dezenfektan üreterek, kamu alanlarını dezenfekte ediyor.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kapalı pazar yerinde yaptığı açıklamada, ürettikleri dezenfektan ile yüzde 90 tasarruf sağladıklarını söyledi.
Koronavirüsün bugüne kadar görülmüş en büyük salgınlardan biri olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, salgın ile mücadele etmeye çalıştıklarını ifade etti.
Salgına karşı tüm imkanların seferber edildiğini bildiren Kesimoğlu, şöyle devam etti:
"Mücadelede sahanın en önünde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Kırklareli'nde hijyenik koşulları oluşturmak adına aralıksız çalışmalarımız sürüyor. Bu mücadele sadece insan gücü ile olmuyor. Bunun yanında bir takım sağlık maddeleri de var. Bilindiği gibi en önemli sağlık maddelerinden biri de dezenfektan. Biz sürecin başından bu yana insanın olduğu her yerde hijyenik koşulları sağlamak için mücadele ettik ve ediyoruz. Camilerimiz, okullarımız, meydanlarımız, otobüs ve taksi duraklarımız, ticari taksiler yani insanın dokunduğu her yerdeyiz."
Bu zor günlerde bazı fırsatçıların dezenfektan ürünlerini pahalıya sattıklarını dile getiren Kesimoğlu, "Birçok belediye maske ve siperlik üretiyor. Biz de bunun üzerine dezenfektan ilacı üretmeye karar verdik. Dezenfektanla ilgili giderlerimizi yüzde 90 oranında azalttık." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Siyam Kesimoğlu, Koronavirüs, Kırklareli, Güncel, Haber

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