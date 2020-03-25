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Kırklareli'de 10'dan fazla personeli olan iş yerlerinde ateş ölçülecek

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 10 ve üzeri sayıda personel istihdam edilen iş yerlerinde ateş ölçümü yapılacağını açıkladı.

25.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:38
Kırklareli'de 10'dan fazla personeli olan iş yerlerinde ateş ölçülecek

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 10 ve üzeri sayıda personel istihdam edilen iş yerlerinde ateş ölçümü yapılacağını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada. koronavirüsten vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yeni tedbirler alındığını açıkladı. Açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren 10 ve üzeri personel istihdam edilen iş yerlerinde, çalışan sağlığı açısından iş yeri girişlerinde ateş ölçümlerinin yapılarak ölçüm sonucunun 38 derece ve üzeri çıkması durumunda öncelikle iş yeri hekimine, iş yeri hekimi bulunmayan iş yerlerinde çalışanların bağlı bulundukları aile hekimlerine yönlendirilerek, ivedilikle başvurmaları gerekmektedir" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kırklareli, Güncel

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