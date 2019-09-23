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Kırklareli'de 1597 litre sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1597 litre sahte içki ele geçirildi.

23.09.2019 15:51Kırklareli'de 1597 litre sahte içki ele geçirildi
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1597 litre sahte içki ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, ev ve bahçesinde yaptığı aramada 1597 litre sahte içki ve 253 TAPDK bandrollü içki şişesi kapüşonu ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ç., G.C. ve C.D., yakalanarak, gözaltına alındı.



Kırklareli, Babaeski, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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