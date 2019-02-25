Kırklareli'de 192 Kopya Film Cd Yakalandı

Kaynak: İHA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1 şahsın üst ve çanta aramasında 192 adet bandrolsüz kopya film ele geçirildi.Olay, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında C.K. isimli şahsın üst aramasında ve çantasında bulunan 192 adet bandrolsüz kopya CD'lerin olduğu tespit edildi. Kopya film CD'leri muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ