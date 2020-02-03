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Kırklareli'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

03.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:16Kırklareli'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Komutanlığı ekipleri, , Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Babaeski ilçesinde H.A'nın idaresindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri de Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 24 düzensiz göçmen, jandarma ve emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Babaeski, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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