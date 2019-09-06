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Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

06.09.2019 11:50 Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutbey köyü yakınlarında trafik ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, S.K. yönetimindeki kamyonun kasasındaki Filistin uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı, şişme bota el konuldu.
Sürücü S.K. gözaltına alındı.
Demirköy ilçesinde de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 grup belirlendi.
Ardından yapılan çalışmada, Irak ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli, Filistin, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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