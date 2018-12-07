Kırklareli'de 5 Dekarda Lavanta Fidesi Dikildi

Kırklareli
'de, tıbbi aromatik bitki lavanta fidesi dikimi yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Pınarhisar
ilçesine bağlı Kurudere
köyünde 5 dekar alana 3 bin 188 Lavandula Angustifolia çeşidi lavanta fidesi dikildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, kentte lavanta yetiştiriciliğini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Birim alandan yüksek gelir sağlayan alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik etmeyi amaçladıklarını aktaran Özel, lavantayı yaygınlaştırarak sanayi sektörüne hammadde temin edebilecek düzeye getirmek istediklerini belirtti.
07 Aralık 2018 Cuma 11:29