Kırklareli'de 61 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli
'de yasadışı yollardan Avrupa
ülkelerine kaçmaya çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz
ve Babaeski
ilçesinde jandarma ekipleri Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahısların olduğunu tespit ederek operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki ayrı grup halinde olan Irak
, Afganistan
ve İran
uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 kişi de gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Lüleburgaz, Avrupa, Kırklareli, 3. Sayfa
Kaynak: İHA