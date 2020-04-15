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Kırklareli'de 900 nüfuslu ilçede karantina başladı

Korona virüs vaka sayılarının artışının önlenememesi üzerine 900 nüfuslu Kofçaz ilçesi ikinci bir emre kadar karantina altına alındı.

15.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:43
Kırklareli'de 900 nüfuslu ilçede karantina başladı
Korona virüs vaka sayılarının artışının önlenememesi üzerine 900 nüfuslu Kofçaz ilçesi ikinci bir emre kadar karantina altına alındı.

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kofçaz ilçesindeki filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle ilçe genelinde karantina kararı aldı. Karantina , bugün saat 16.00 itibariyle başlayacağı bildirilmesi üzerine, ikinci bir emre kadar ilçeye giriş ve çıkışlar polis ekiplerince kapatıldı. Karantina kararı nedeniyle 900 nüfuslu ilçe genelinde sessizli hakim. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırklareli, Karantina, Kofçaz, Güncel
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