Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Kırklareli'de arıcılara 630 bin TL ödenecek - Ekonomi

Kırklareli'de arıcılara 630 bin TL ödenecek

Kırklareli'nde arıcılık desteklemeleri kapsamında toplam; 593 üreticiye, 42 bin 65 kovan için 630 bin 975 TL destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu.

09.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:23
Kırklareli'de arıcılara 630 bin TL ödenecek
Kırklareli 'nde arıcılık desteklemeleri kapsamında toplam; 593 üreticiye, 42 bin 65 kovan için 630 bin 975 TL destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tarımsal desteklemelere ilişkin 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a dayanılarak hazırlanan 20/11/2019 tarihli "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (11).maddesi olan Arılı Kovan Desteklemesi (Tebliğ No: 2019/54) kapsamında; İlimiz Merkez ve İlçelerinden Arıcılar Birliği ve Bal Üreticileri Birliğine üye olan yetiştiricilerimize kovan başına 15 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Üretici Birlikleri aracılığı ile yetiştiricilerimizin hesabına yatacak destekleme miktarları; Arıcılar Birliği Üyesi olan 346 arıcımıza, 26 bin 622 kovan için 399 bin 330 TL, Bal Üreticileri Birliği Üyesi olan 247 arıcımıza, 15 bin 443 kovan için 231 bin 645,00 TL olmak üzere toplam; 593 üreticimize, 42 bin 65 kovan için 630 bin 975,00 TL destekleme ödemesi yapılacaktır" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırklareli, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar Ekonomi
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Ekonomi
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Ekonomi
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Ekonomi
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Ekonomi
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor Ekonomi
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti Ekonomi
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti Ekonomi
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti