Kırklareli'de Asayiş

Pınarhisar
ilçesinde ormandan izinsiz ağaç kesen iki kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Akören
köyünde ormanlık alandan ağaç kesildiği ihbarını değerlendiren Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Y. ve Y.Y'yi suçüstü yakaladı.
Ekipler, şüphelilerin otomobilinde kesilmiş halde ağaç olduğunu ve yapılan incelemede bölgeden 4 meşe ağacının kesildiğini tespit etti.
Otomobilde yapılan aramada, ağaç kesme motoru ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında orman kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.
- Elektrik çarpması Lüleburgaz
'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan kişi yaralandı. Büyükkarıştıran
beldesinde bir fabrikanın mutfak bölümünde çalışan H.C, bulaşık makinesinin şartelini açtığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan H.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Akören,Pınarhisar
25 Kasım 2018 Pazar 10:32