Kırklareli'de Asayiş

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:25



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:25

Kırklareli'de bir kişi, yağma, gasp ve darp edildiğini iddia etti.Edinilen bilgiye göre, polis merkezine müracaat eden M.Y, bir gece kulübünde tanıştığı N.T. ile buluştuğu sırada N.T'nin arkadaşları olduğu ileri sürülen E.G. ve E.S. tarafından kovalandığını öne sürdü.E.G. ve E.S. tarafından yakalanarak darp edildiğini ve cep telefonunun zorla alındığını iddia eden M.Y, şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, E.G. ve E.S'yi yakaladı.Şüphelilerin üst aramasında bıçak ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Evden hırsızlıkKırklareli'de bir evin deposundan jeneratör, masa ve sandalye çalındı.Üsküp beldesinde K.N, evinin yanındaki deponun kapı kilidinin kırık olduğunu fark ederek durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.K.N, evde yaptığı incelemede, jeneratör, 4 plastik masa ve 15 sandalyenin yerinde olmadığını fark etti.K.N, şikayetçi olurken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.