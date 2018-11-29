Kırklareli'de Asayiş

29 Kasım 2018 Perşembe 14:06



29 Kasım 2018 Perşembe 14:06

Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinden bilgisayar ve para çalındı.Edinilen bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde E.K, iş yerinde masa üstünde duran bilgisayarın ve kasadan 6 bin 500 liranın çalındığını fark ederek durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.Olay yerinde çalışma yapan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.E.K, şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaçan otomobil terk edilmiş halde bulunduKofçaz ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan otomobil terk edilmiş halde bulundu.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocatarla köyünde durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi.Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, bir süre sonra terk edilmiş halde bulundu.Ekipler, yaptığı incelemede otomobilin R.A'ya ait olduğunu belirledi.R.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.