Kırklareli'de Asayiş

Babaeski
'de hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Kuzuçardağı köyünde İ.E, N.G. ve Ertuğrul köyünde C.D'ye ait 3 iş yerinden hırsızlık ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Şüphelinin F.B. olduğunu tespit eden ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan F.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan şüphelinin marketlerden, 620 paket sigara, 5 kilogram kavurma, 6 kilogram sucuk ve 800 lira para çaldığı öğrenildi.
Ev yangını İnece
beldesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi
'nde M.O'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
M.O, yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:56