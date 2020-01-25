Kırklareli'de asayiş

Demirköy
ilçesinde kaçak avlanan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Limaköy Böğürtlen Dere mevkisinde R.M'nin kaçak avlandığı bilgisine ulaşan Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Ekipler R.M'yi suç üstü yakaladı.
Şüpheli R.M. hakkında hazırlanan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Pehlivanköy ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, evinin çatısını onaran C.T. dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan C.T. yakınları tarafından Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.