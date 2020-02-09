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Kırklareli'de asayiş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ses ve gaz fişeği atabilen silah ele geçirildi.

09.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:58Kırklareli'de asayiş
'nin ilçesinde ses ve gaz fişeği atabilen silah ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nadırlı köyünde asayiş kontrolü sırasında F.U yönetimindeki kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada, ses ve gaz fişeği silahı ile silaha ait şarjör bulundu.
F.U, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Hırsızlıktan aranan kişi yakalandı
Kırklareli'de hırsızlık suçundan araması bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan S.E'yi ziyarete giden G.K'nın yapılan kimlik sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan G.K, gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kırklareli, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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