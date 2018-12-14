Kırklareli'de Avcılar Denetlendi

Kırklareli
'de, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada avlananların belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde usulsüz olarak avlandığı tespit edilen ve yasak olduğu dönemde çulluk avladığı gerekçesi ile bir kişiye bin 237 lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler, avcının tüfeğine el koyarken olayla ilgili kolluk kuvvetine bilgi verdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Kırklareli
14 Aralık 2018 Cuma 09:24