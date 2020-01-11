Haberler » Güncel » Kırklareli'de Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı - Haber

Kırklareli'de Balkan geleneği "Koleda" kutlandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Balkan geleneği olan "Koleda" gecesi düzenlendi.

11.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:04Kırklareli'de Balkan geleneği
'nin ilçesinde Balkan geleneği olan "Koleda" gecesi düzenlendi.
Belediyesince organize edilen kutlamaya katılmak için birçok kişi beldeye geldi.

Belediye binası önünde toplananlar maskeler taktı, yüzlerini boyadı, beyaz çarşaf giydi. Belediye hoparlörlerinden korku sesleri çalındı. Grup, daha sonra yürüyüş yaparak korkutucu sesler çıkardı. Bazı kişiler evlerin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu.
Kültür Park'a kadar yürüyen katılımcılar burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı. Daha sonra belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi. İkramların ardından müzik eşliğinde eğlenildi.
Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu belirterek, bu vesileyle halkın bir araya geldiğini söyledi.
Etkinlikte, yaşlıların korkulu rüyalarının anlatıldığını aktaran Çölgeçen, "Soğuk gecelerde yapılan bir etkinliktir. Bin yıldır Balkanlar'da kutlanır. Dedelerimiz hep anlatırdı bunu, biz de halkımıza yansıtmaya çalışıyoruz." dedi.
Geceye katılan Melike Çetin, çok eğlendiklerini ve geleneklerine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Büyükmandıra, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:35  34 yelkenli kış trofesi için yarıştı - Haber
20:35  Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel hayatı felç etti - Haber
20:35  Young boys maçından görüntüler - Haber
20:35  Spor marcelo saracchi'nin açıklamaları - Haber
20:34  Çorum'da kayıp genç ve kayıp alzheimer hastası aranıyor - Haber
19:46  Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor - Haber
19:38  İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haber
19:10  İran, Yunanistan'a Kasım Süleymani açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi - Haber
18:58  Son dakika: Tahran'da uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü - Haber
18:42  Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Haber
11.01.2020 20:36:56